Hubei Eyaleti İnsansı Robotları Geliştiriyor

WUHAN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaleti, son yıllarda bilimsel ve teknolojik inovasyon konularına yönelik tanıtım ve eğitim çalışmalarını güçlendirerek insansı robot sektörünün gelişimini teşvik ediyor. Güçlü bilimsel araştırma kapasitesine ve endüstriyel temele sahip olan Hubei eyaleti, eyalette bulunan üniversiteyi, araştırma enstitüsünü ve işletmeyi insansı robotlara dair bilimsel araştırmalar yürütme ve uygulama senaryolarını keşfetme konusunda organize ediyor. Hubei eyaletindeki insansı robot sektöründe an itibarıyla birçok önemli işletme faaliyet gösteriyor.