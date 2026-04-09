HÜDA PAR'dan ABD ve İsrail'e Ateşkes Değerlendirmesi: 'Büyük Hezimet Yaşadılar'

09.04.2026 20:59
HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ateşkes sürecini değerlendirerek, bölge güvenliği için ABD üslerinin kapatılması gerektiğini vurguladı. İmir, bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve bölge ülkelerinin net tavır alması gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Rehber TV'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ateşkes sürecini değerlendirdi. İmir, ABD ve İsrail'in 40 günlük savaşta büyük bir hezimete uğradığını vurgulayarak, bölge güvenliği için ABD üslerinin derhal kapatılması ve bölgesel bir güvenlik paktı kurulması çağrısı yaptı. Saldırıların İsrail'in yayılmacı politikalarına hizmet ettiğini belirten İmir, bu durumun ABD ve İsrail'in güvenilmezliğini ve uluslararası hukuku tanımadığını gösterdiğini ifade etti.

İmir, ateşkesin Hürmüz Boğazı'nın açılması için talep edilmesini ABD ve İsrail'in yenilgisinin itirafı olarak yorumladı. İran'ın 10 maddelik ateşkes planının bölge ülkelerini kapsadığını hatırlatan İmir, İsrail'in saldırılarına ve ABD'nin ihlalleri sahiplenmesine karşı bölge ülkelerinin net tavır alması gerektiğini söyledi. Umman örneğini veren İmir, ABD üssü bulunmayan ülkelerin savaşın dışında kaldığını belirterek, bölge güvenliği için ABD üslerinin kapatılmasının ilk adım olduğunu vurguladı.

İşgal rejiminin bölge için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten İmir, Netanyahu'nun sözlerine atıfta bulunarak, bu tehdidin İran, Türkiye ve diğer bölge ülkeleri için geçerli olduğunu ve ciddi tedbirler alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

