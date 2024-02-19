HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Özcan, Kent için Projelerini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Özcan, Kent için Projelerini Tanıttı

HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Özcan, Kent için Projelerini Tanıttı

HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan adayı Abdurrahman Özcan, Siirt'in gelişmesi ve kalkınması için hazırladıkları projeleri tanıttı. Özcan, şeffaf yönetim ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle daha güzel bir gelecek için halkın güven ve desteğini beklediklerini ifade etti. HÜDA PAR Siirt İl Başkanı Abdulhakim Tekin ise 31 Mart seçimlerinde halktan destek beklediklerini belirtti.

19.02.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan adayı Abdurrahman Özcan, kente yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi.

HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Özcan, kentin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik projeler hazırladıklarını söyledi.

Daha güzel yarınlar için yola çıktıklarını ifade eden Özcan, "Halkımızın güven ve desteğini bekliyorum. Tecrübelerimizle kene daha fazla katma değer kazandırmak istiyoruz. Vizyonumuz şeffaf yönetim ve adil, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri." dedi.

Özcan daha sonra kent için planladıkları projeleri tanıttı.

HÜDA PAR Siirt İl Başkanı Abdulhakim Tekin de 31 Mart'taki seçimlerde halktan destek beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Abdurrahman Özcan, Siirt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Özcan, Kent için Projelerini Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Özcan, Kent için Projelerini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement