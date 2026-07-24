Hudeyde'de Yoğun Bombardıman

Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığı, kentte art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklar, Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığını belirtti. Art arda patlama sesleri duyulan kentte insansız hava araçlarının (İHA) yoğun şekilde uçtuğu kaydedildi.

Kaynaklar, bombardımanın halk arasında paniğe neden olduğunu, bazı noktalardan dumanların yükseldiğini aktardı.

Bombardımanın hedefleri ile neden olduğu can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.