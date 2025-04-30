Hukuk Politikaları Kurulu Toplandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun ikinci dönem ikinci toplantısı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantı, Çankaya Köşkü'nde Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.
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