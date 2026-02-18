Hukukçular Derneği Eğitim Kampları Düzenledi

Hukukçular Derneği, üyeleri ile siyaset ve hukuk dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren eğitim kampları ve istişare buluşması düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 13-15 Şubat tarihleri arasında eş zamanlı iki büyük organizasyon gerçekleştirildi.

Derneğin kadınlar için düzenlen Kefken Kampı üyeler arasındaki sosyal bağları güçlendirirken, Gençlik Komisyonu tarafından Emlak Katılım'ın katkılarıyla organize edilen Sapanca Kampı ise geleceğin hukukçuları için verimli bir akademi durağı oldu.

Programın onur konuğu Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Dr. Zeynep Bayramoğlu Öztürk, gençlerle söyleşide medya, hukuk ve iletişim stratejileri üzerine tecrübelerini paylaştı.

Akademik paylaşımların yanı sıra düzenlenen atölye çalışmalarıyla genç hukukçuların mesleki kariyer planlamalarına ışık tutulurken, doğayla iç içe gerçekleşen bu kamplarda hem akademik paylaşımlar hem de dernek faaliyetlerinin geleceğine dair verimli atölye çalışmaları yürütüldü.

Kampların ardından 16 Şubat'ta düzenlenen Birlik ve İstişare Programı ise Hukukçular Derneği üyelerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Dernek bünyesinde hayata geçirilecek yeni projelerin masaya yatırıldığı programa, hukukçu kimlikleriyle öne çıkan çok sayıda önemli isim destek verdi.

Programa, dernek üyelerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı da katıldı.

"Geleceğimizi ortak akılla inşa ediyoruz"

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren, mesleki olarak bir arada olmalarının yanı sıra büyük bir aile olduklarını ifade etti.

Gülseren, "Dernek olarak yapacağımız tüm çalışmaları üyelerimizle istişare ederek, hukukun üstünlüğünü ve mesleki saygınlığı koruma hedefiyle sürdüreceğiz. Çünkü biz sadece hukukla uğraşan insanlar değiliz, adalet iddiası olan bir topluluğuz. Belki bugün söylediklerimiz yarın bir kanun metnine dönüşmez, belki hemen sonuç üretmez ama doğru soruyu sormak bile bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

İstişare bölümünde, gelecek dönemde yapılması planlanan etkinlikler, hukuk eğitimleri ve toplumsal meselelere dair hukuki görüş bildirme süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.