Hükümet Sözcüsü, Pakistan'ın Kunar saldırısında 9 ölü, 11 yaralı olduğunu açıkladı

Hükümet Sözcüsü, Pakistan'ın Kunar saldırısında 9 ölü, 11 yaralı olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir köyde Pakistan'ın hava saldırısının ardından enkaz temizleme çalışmaları sürüyor. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını ve üç binanın hasar gördüğünü söyledi.
KUNAR, 1 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir köyde hava saldırısının ardından yürütülen enkaz temizleme çalışmaları, 1 Ekim 2026.
Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid perşembe günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.
Mücahid, saldırıda üç binanın da hasar gördüğünü belirtti. (Fotoğraf: Qazafi Mal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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