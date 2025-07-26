Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, farklı suçlardan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hükümlü Çerkezköy'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?