Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak

Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak

Kayseri'de, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması için protokol imzalandı.

13.11.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocasinan Belediyesi arasında hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz katıldı.

Burada konuşan Korkmaz, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını kapsayan protokolün Kayseri'de ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Kocasinan Belediyesi ile yürütülecek bu çalışma, hem Kayseri'nin hem de vatandaşlarımızın faydasına olacak." ifadesini kullandı.

Çolakbayrakdar da Kayseri'yi daha güçlü bir şehir haline getirmek için çeşitli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Kayseri'deki uyum kültürünün şehre daha güzel hizmet yapılmasına katkı sağladığını belirten Çolakbayrakdar, "Bu protokol, sadece Kocasinan için değil, tüm Kayseri için önemli bir adım. Toplumun her kesimine dokunan projelerle şehirdeki huzuru ve refahı artırmak için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Korkmaz ve Çolakbayrakdar protokolü imzaladı.

Kaynak: AA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Kocasinan, Politika, Belediye, kayseri, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 17:10:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.