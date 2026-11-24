TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Marifet Mektebi öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Akar, Valilik himayesinde Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Marifet Mektebi'nde öğrencilerle buluştu.

Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, Marifet Mektebi Koordinatörü Fatih Duman, mektebin kuruluş amacı, eğitim anlayışı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Akar ise gençlerle buluşmasına vesile olduğu için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Dünyadan Türkiye'ye, siyasetten ekonomiye, savunmadan güvenliğe kadar pek çok konunun birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Akar, eğitimin önemine dikkati çekti.

Eğitimin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"En önemli güvenlik meselesi sosyal güvenlik, gençlerin güvenliği. Eğer biz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için peşlerinden koşarsak, yanlışlarını düzeltmek için koşarsak buna ömrümüz yetmez. O yüzden bu işi baştan, eğitim seviyesinde ele almamız gerekiyor. Bizim sağlıklı bir toplum olabilmemiz için mutlaka eğitim konusunu halletmemiz, bunun üzerinde olabildiğince durmamız lazım. Sevgili gençler, büyük bir milletin evlatlarısınız. Umutsuzluk, karamsarlık, kötümserlik yok. Zihinlerinizden prangaları kırın. Şu olmaz, bu olmaz demeyin. Çalışın, yaparsınız. Atalarınız yapmış, siz de yaparsınız."

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akar, gençlerle karşılıklı sohbet ederek tecrübelerini aktardı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.