Hunan'da Yangın: 7 Ölü

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CHANGSHA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre yangın cumartesi günü 05.02 sularında Zhangjiajie kentinin Sangzhi ilçesindeki beş katlı bir tuğla ve betonarme binada çıktı. İlçenin tanıtım dairesine göre yangın, yaklaşık 160 metrekare alana sahip ikinci katta başladı.

Kurtarma çalışmalarında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve yangın söndürüldü. Yangının nedeni konusundaki soruşturma devam ediyor.