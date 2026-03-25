Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hünkar Camisi Restorasyona Kavuşuyor

25.03.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Romanya'daki Hünkar Camisi'ni aslına uygun restore edecek, tarihi mirası koruyacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın Köstence kentindeki Osmanlı mirası tarihi Hünkar Camisi'ni aslına uygun şekilde restore edecek.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar'daki Osmanlı mirasının korunmasına destek veren TİKA'nın, Romanya Müslümanları Müftülüğü işbirliğinde 1869'da Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilen Hünkar Camisi'nin restorasyon işlemlerini üstlendiği ifade edildi.

Caminin kapsamlı şekilde onarılacağına işaret edilen açıklamada, yaklaşık iki yıl sürecek restorasyon çalışmalarıyla caminin özgün dokusunun korunması, tarihi değerinin yaşatılması ve Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen TİKA Başkanı Abdullah Eren, "Sultan Abdülaziz Han'ın emaneti olan bu mukaddes yapı, yalnızca bir restorasyon projesi değil, ecdadımızın ruhunu ve manevi mirasını yarınlara taşıyan sarsılmaz bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Romanya Müslümanları Müftülüğü ile işbirliği protokolü imzalandığını belirten Eren, "Camimizin mahzun kalmış her köşesi aslına uygun bir şekilde yeniden hayat bulacak." değerlendirmesine yer verdi.

Bu arada, İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören caminin 1956'da kısmen restore edildiği, 1990'lı yıllar ve 2011'deki çalışmalara rağmen tam anlamıyla ihya edilemediği belirtildi.

Kaynak: AA

Romanya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:10:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Hünkar Camisi Restorasyona Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.