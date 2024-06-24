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- Hurma bahçeleri hacılarla şenlendi

Türk hacılar hac vazifelerini yerine getirdikten sonra ziyaretçilerine ikramlık için hurma bahçelerine akın etti

MEDİNE - Milyonlarca kişinin hac için geldiği Suudi Arabistan'da bazı bölgelerde hurma hasadı için hazırlıklar başladı.

Hacdan sonra Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine-i Münevvere'ye gelen milyonlarca kişi, memleketlerinde kendilerine "hayırlı olsun" ziyaretine geleceklere ikram için yeşillikleri daha bol olan şehirdeki hurma bahçelerinden aldıkları, bölgenin en lezzetli ikramlarını götürüyorlar.

Medine-i Münevvere'de yılardır hurma ticareti ile uğraşan Süleyman Uzunoğlu da hacılara en kaliteli hurmaları temin ediyor, diğer taraftan, kiraladığı bahçedeki yüzlerce ağaçtaki hurmanın hasadı için hazırlıklarla ilgileniyor. Süleyman Uzunoğlu, Uhud Dağı'nın eteğindeki Osmanlı Hurma Bahçesi'nde yılda 150 bin hacıya kusursuz hizmet vermek için özel stantlar oluşturdu. Hacıların fiyat, dayanıklılık ve lezzet bakımından tercih ettikleri ilk 3 hurma çeşidi mebrum, sugay ve acve oluyor. Bu hurmaların yanı sıra amber, mecdül, hudri gibi Suudi Arabistan'da yetişen hurmalar da mevsimine göre satışta oluyor. Hurma fiyatları büyük ve tazeliğine göre değişiyor. Mebrum 20-40, sugay 25-50, acve ve amber 30-65, mecdül 40-65 ve hudri 25-40 riyalden satılıyor. Sukkari ise 600 gramlık kutularda 6-10 riyalden alıcı buluyor. Bagaj hakkının 30 kg olması fazla hurma alanları zora sokuyor. Hac vizesi ile gelenler PTT kargo ile kilosu 8 riyalden bir hafta sonrasına teslimat garantisiyle kargo hizmeti alabiliyorlar. Hacılar hurma alışverişini genellikle Medine'den yapıyor. Süleyman Uzunoğlu, Türk hacılarının ince kabuklu ve uzun ömürlü olması sebebiyle ikram için mebrum türü hurmayı tercih ettiklerini, hakkında Peygamber Efendimizin şifa maksadıyla yenilmesini tavsiye ettiği acve hurmasından da evlerinde bulundurmak ve hadis-i şerifi yaşamak için satın aldıklarını söyledi.

Hurma ağacının insana benzer bir biyolojik yapısı ve meyve verme hususiyeti olduğunu ifade eden Süleyman Uzunoğlu, "Hurma dişi ve erkek olarak büyüyor. Polenler çıkaran dişi hurma, erkek ağaçlardan gelen dölleme unsurları ile meyve veriyor. Bir hurma ağacının meyveye geçmesi için 5 yıl bakılıp sulanması gerekiyor. En verimli olduğu zaman ise 15 yaş ile 45 yaş arası dönem olarak kabul ediliyor" dedi.