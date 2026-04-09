Hürmüz Boğazı Krizinin Küresel Ekonomiye Etkileri

Dr. Zekeriya Şahin, Hürmüz Boğazı merkezli gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Şahin, boğazın stratejik önemine dikkat çekerek, dünya enerji geçişlerinin yaklaşık yüzde 20'sinin buradan gerçekleştiğini ve petrol, LNG, gıda etkileyen ürünler gibi kritik malların taşınmasında hayati rol oynadığını belirtti. Boğazın kapanmasının taşımacılıktan tüketici fiyatlarına kadar uzanan ciddi maliyet artışlarına yol açacağını ifade etti.

Uluslararası piyasaların krizlere alternatif rotalar ve finansal araçlarla yanıt verdiğini, ancak bu reaksiyonların birkaç hafta sürdüğünü söyledi. Asya ülkelerinde Bangladeş'in 10-14 günlük yakıt rezervi kaldığını, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin ise rezerv azalması nedeniyle önlemler aldığını aktardı. Savaşın başlamasından bu yana dünya borsalarında yaklaşık 10 trilyon dolarlık kayıp yaşandığını, bunun 4 trilyon dolarının ABD kaynaklı olduğunu belirtti.

Şahin, savaşın uzaması halinde Yemen'in devreye girebileceğini ve Bab el-Mendeb Boğazı'nın da kapanabileceğini, bu durumda 1929 Büyük Buhranı benzeri bir küresel kriz oluşabileceğini değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya dikkat çekerek, anlaşma söylemleriyle düşen fiyatların Trump'ın açıklamaları sonrası yeniden arttığını söyledi. Altın piyasasında ise jeopolitik risklere rağmen farklı bir dinamik oluştuğunu, yatırımcıların altından çıkıp petrol ve enerjiye yöneldiğini, bu nedenle klasik güvenli liman davranışının tersine bir tablo ortaya çıktığını vurguladı.