Hürmüz Boğazı'nda gemi türü belirsiz mühimmatla vuruldu, UKMTO inceleme başlattı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin türü belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğu bildirildi.

Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bilginin edinilemediği aktarıldı.

İncelemenin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gemilere dikkati seyretme ve şüpheli durumları bildirme tavsiyesinde bulunuldu.