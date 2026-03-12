Hürmüz Boğazı'nda Gemilere Saldırı, Petrol Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nda Gemilere Saldırı, Petrol Fiyatları Yükseldi

12.03.2026 11:33
Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar, petrol fiyatlarını varil başına 100 dolara çıkararak endişeleri artırdı.

(ANKARA)- Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde gece saatlerinde ticari gemilere yönelik yeni saldırılar ve bölgedeki güvenlik riskinin artması, küresel petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Enerji piyasalarında artan arz kesintisi endişeleri nedeniyle petrol fiyatı varil başına 100 doların üzerine çıktı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarıyla başlayan çatışmalar sürerken, deniz taşımacılığı ve petrol altyapılarına yönelik saldırılar küresel enerji piyasalarında yeni bir şok dalgası yarattı. Dünyanın petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olduğu belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı yakınlarında gece boyunca gemilere saldırı

İngiltere merkezli denizcilik güvenliği kurumu UK Maritime Trade Operations'a göre, Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı çevresinde en az üç ticari gemi gece saatlerinde "bilinmeyen mühimmatlarla" hedef alındı. Saldırıya uğrayan gemilerden ikisinin Irak açıklarında, birinin ise Dubai yakınlarında bulunduğu bildirildi.

Iraklı yetkililer ayrıca Irak açıklarında iki petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebatı kurtarmak için bölgeye çok sayıda gemi gönderildiğini açıkladı. Olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Tayland merkezli bir yük gemisinin de Hürmüz Boğazı'nda iki mermiyle vurulduğu ve üç mürettebatın kayıp olduğu bildirildi. Gemide çıkan yangının ardından Umman donanması tarafından 20 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Öte yandan Irak'taki petrol terminal operasyonlarının geçici olarak durdurulduğu belirtiliyor. Umman'daki önemli petrol ihracat noktalarından Mina Al Fahal terminali de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, bu tür kesintilerin Orta Doğu'dan yapılan petrol sevkiyatını ciddi biçimde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD stratejik rezervlerinde 172 milyon varil petrolü piyasaya sürecek

Enerji piyasaları, bölgedeki savaşın küresel petrol arzını aksatabileceği endişesiyle sert tepki verdi. Uluslararası petrol fiyatı varil başına 100 doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Fiyatlardaki yükseliş, ABD ve diğer ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme planlarına rağmen devam etti. Washington yönetimi, fiyat artışını sınırlamak amacıyla dört ay içinde toplam 172 milyon varil petrolü stratejik rezervlerinden piyasaya sunmayı planladığını açıkladı.

ABD Enerji Bakanlığı, İran ile devam eden savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanmayı sınırlamak amacıyla gelecek haftadan itibaren Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varilin piyasaya verileceğini duyurdu.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, kararın Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyeleriyle koordinasyon içinde alındığını belirtti. Wright, yaptığı yazılı açıklamada, IEA'ya üye 32 ülkenin enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla ortak rezerv kullanımı konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Wright, "Uluslararası Enerji Ajansı'na üye 32 ülke, Başkan Donald Trump'ın enerji fiyatlarını düşürme çağrısı doğrultusunda, kendi rezervlerinden toplam 400 milyon varil petrol ve rafine ürünün koordineli şekilde piyasaya sürülmesi konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardı" dedi.

Kaynak: ANKA

Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
