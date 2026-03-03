Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Seviyesi Yükseltildi - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Seviyesi Yükseltildi

03.03.2026 14:47
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri takip ettiklerini ve güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirterek, "Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda bölgede seyir halinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3'e çıkarmıştık, bu seviye halen geçerli. Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'ndaki ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Bilindiği üzere Ortadoğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut. Bölge halihazırda yüksek risk taşıyor."

Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda bölgede seyir halinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3'e çıkarmıştık, bu seviye halen geçerli. Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz.

Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz."

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Seviyesi Yükseltildi

SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Seviyesi Yükseltildi - Son Dakika
