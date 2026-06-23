Hürmüz Boğazı\'nda Türk Gemileri Güvenle Seyir Halinde

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldığını bildirdi. Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor" dedi.

Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemiler ile Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar sırasında Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, küresel enerji piyasalarında arz kesintisi endişelerini de beraberinde getirmişti. Taraflar arasında geçen hafta varılan ön mutabakat neticesinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin gelecek günlerde normale dönmesi bekleniyor. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.