Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarında patlama sesleri duyuldu
İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarından patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. IRNA'ya göre yerel kaynaklar seslerin deniz yönünden geldiğini aktardı, olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarından patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, yerel kaynaklar, Keşm Adası'nda deniz yönünden patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Söz konusu olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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