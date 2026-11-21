Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerin arkasına Hasab açıklarında mühimmat isabet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol tankerinin arka kısmına kaynağı belirlenemeyen mühimmat isabet ettiğini bildirdi. Umman'ın Hasab kentinin 11 deniz mili kuzeyindeki saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, UKMTO gemilere dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), bir petrol tankerinin Umman'ın Hasab kentinin 11 deniz mili kuzeyinde kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.
UKMTO'dan yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir petrol tankerinin arka kısmına kaynağı belirlenemeyen bir mühimmat isabet etti.
Umman'ın Hasab kentinin 11 deniz mili kuzeyindeki sularda meydana gelen saldırıda şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmediği, çevresel etkinin ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.
UKMTO, yetkililerin olaya ilişkin incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri kuruma bildirmeleri uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
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