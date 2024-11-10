Hürrem Robot Müşterilere Servis Yapıyor - Son Dakika
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Hürrem Robot Müşterilere Servis Yapıyor

Karabük'te bir kafe, robot servisiyle müşterilere farklı bir deneyim sunuyor. 'Hürrem' adlı robot, siparişleri masalara getirerek ilgi çekiyor.

10.11.2024 23:59
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Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

-"Hürrem" robot müşterilerin ilgisini çekiyor

KARABÜK - Karabük'te bir kafe başlattıkları robot servis hizmeti ile müşterilerinin dikkatini çekiyor.

Ergenekon Nilüfer Sokak'ta bulunan Kahveland isimli kafe, müşterilerine farklı bir hizmet deneyimi oluşturmak için robot ile servis hizmetine başladı. Yazılımla birlikte masa numarası girilen robot verilen siparişleri müşterilerine ulaştırıyor. "Hürrem" isimli robot kafeye gelen müşteriler ile çocuklarının ilgisini çekiyor.

Müşterilerden İbrahim Yücel, robot servisle ilk defa karşılaştığını belirterek, "Daha önce Karabük'te bir yerde görmemiştim. Teknolojinin uyarlanması tabii ki hoşumuza gidiyor. Tuhaf bir duygu. Beni mutlu etti şahsen" dedi.

Robot hizmetini Karabük'te kullanan ilk işletmelerden biri olduklarını ifade eden İşletme Müdürü Nagehan Özer ise, "İşletmemiz açısından öncelikle daha iyi olacağını düşünerek Karabük'teki misafirlerimize göstermek amacıyla aldık. Müşterilerimizi daha farklı hizmetle yan yana getirebilmek için şubemizde bulundurmaktayız" diye konuştu.

Müşterilerinin tepkisinin olumlu yönde olduğunu aktaran Özer, "Özellikle çocuklu ailelerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Masaya robotla gidilmesi onları memnun ediyor. Aynı zamanda yine servis ekibi arkadaşlarımızla birlikte masa sunumlarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özer, robotun çalısma esnasında büyük kolaylık sağladığını dile getirerek kadın sesi ile konuşan robota kendi aralarında "Hürrem" adını verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Karabük, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürrem Robot Müşterilere Servis Yapıyor - Son Dakika

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