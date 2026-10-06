Hürriyet Partisi X\'te bini aşkın hesaba erişim engelini ifade hürriyeti ihlali saydı

(ANKARA) - Hürriyet Partisi, X platformunda bini aşkın hesaba erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Parti, erişim engellerinin ifade özgürlüğünü zedelediğini savunarak, "Vatandaşların doğruyu ve yanlışı hür bir biçimde tartışabilmesi, milli güvenliğin teminatıdır" açıklamasında bulundu.

Hürriyet Partisi, sosyal medya platformu X'te bini aşkın hesaba erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde X'te bini aşkın hesaba erişim engeli getirildi. Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı erki, bir kez daha vatandaşların ifade hürriyetini ortadan kaldırmak için bir araç olarak kullanıldı. Erişim engeli kararı, alışılageldiği üzere milli güvenlik gerekçesiyle alındı. Oysa ki vatandaşların doğruyu ve yanlışı hür bir biçimde tartışabilmesi, milli güvenliğin teminatıdır.

İfade hürriyetinin yok sayıldığı bir ülkede toplum, manipülasyona açık hale gelir. Doğru sesler günden güne kısılırken yanlış ve yanıltıcı olanın sesi daha gür çıkmaya başlar. Hürriyet Partisi en temel ilke olarak benimsediği hürriyetçilik ilkesi doğrultusunda ifade hürriyetinin hiçbir koşul ve gerekçeyle kısıtlanamayacağını savunmaktadır.

İfade hürriyetini kısıtlayan tüm uygulamalar içinde bulunduğumuz çağı yakalayamamış bir zihniyetin ürünüdür. Hürriyet Partisi, Ulu Önder Atatürk'ün "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesillere verdiği değeri bir vazife olarak sahiplenmekte ve istibdat düzenini adım adım tatbik etmeyi amaçlayan uygulamaların tam karşısında konumlanmaktadır."