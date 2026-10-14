Hürriyetçi Eğitim Sen, öğretmen yer değiştirmede uygulama birliği için MEB\'e başvurdu

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülmesine ilişkin ilçeler arasında standart ve uygulama birliği bulunmadığını belirterek, sürecin ülke genelinde uyum içinde yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvurduklarını açıkladı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Merkezi, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Sendika, söz konusu işlemlerin artık İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacağını belirterek, ilçeler arasında ortak bir standart ve uygulama birliği bulunmadığını ifade etti.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARI MAĞDURİYET YAŞAMAMALI"

Hürriyetçi Eğitim Sen, yer değiştirme işlemlerinin ülke genelinde uyum içinde yürütülmesi ve eğitim çalışanlarının mağduriyet yaşamaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduklarını bildirdi.

Sendika, sürecin farklı ilçelerde farklı uygulamalara yol açmaması gerektiğini vurguladı.