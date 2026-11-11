HURSAD Başkanı, 84 bin 942 hacının gelecek yıl Suudi Arabistan'a geleceğini açıkladı - Son Dakika
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HURSAD Başkanı, 84 bin 942 hacının gelecek yıl Suudi Arabistan'a geleceğini açıkladı

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HURSAD Başkanı, 84 bin 942 hacının gelecek yıl Suudi Arabistan\'a geleceğini açıkladı
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HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, gelecek yıl Diyanet ve seyahat acentelerinin organizasyonuyla 84 bin 942 kişinin hac için Suudi Arabistan'a geleceğini söyledi. Şahin, Cidde'deki fuarda hizmet sağlayıcılarıyla görüşüp hazırlıkların büyük bölümünü tamamladıklarını belirtti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca Cidde kentinde düzenlenen "2026 Hac Konferansı ve Fuarı", son gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Jeddah Superdome'daki fuara, hac organizasyonu yetkililerinin yanı sıra kamu kurumları ile hac ve umre firmalarına konaklama, ulaşım ve yemek gibi alanlarda hizmet sunan şirketlerin temsilcileri katılıyor.

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, AA muhabirine, gelecek yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin organizasyonuyla toplam 84 bin 942 kişinin hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a geleceğini söyledi.

Suudi Arabistan'daki hizmet ve tedarik süreçlerini görüşmek ve hazırlıkları yerinde değerlendirmek amacıyla fuarda çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Şahin, "Transfer şirketleri, yemek firmaları ve saha hizmeti sağlayıcılarının yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da görüşmeler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hazırlıkların büyük bölümünü tamamladıklarını aktaran Şahin, henüz sonuçlanmayan bazı işlemlere ilişkin etkinlik süresince güncel bilgiler alarak gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını anlattı.

Şahin, dernek personelinin de ihtiyaç duyulan alanlarda düzenlenen eğitimlere katıldığını sözlerine ekledi.

Hacılara ve umrecilere ulaşım hizmeti

Hac ve umre şirketlerine transfer hizmeti sunan Suudi Arabistan merkezli firmanın yetkililerinden Muhammed Daş, yaklaşık 50 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Türk şirketlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda firmaya ulaşım hizmeti sağladıklarını aktaran Daş, karşılama ve uğurlamanın yanı sıra Mekke ile Medine arası transferler ile şehir içi ziyaretlere yönelik hizmet verdiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan merkezli Hacı Hizmetleri Şirketi yetkililerinden Fouad Abdelaziz Fakeerh, aralarında Türk hacıların da bulunduğu yaklaşık 124 bin hacıya hizmet verdiklerini söyledi.

Şirketin Türk hacılara yönelik hizmetlerini anlatan Fakeerh, "Konaklama, yemek, ulaşım ve (Arafat'ta) çadır hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Fakeerh, hizmetlerini her yıl hac sezonuna özel hazırladıklarını belirterek, hacıların 2027'de daha iyi hizmetlerden yararlanacağını ifade etti.

Hac ve umre firmalarına otel hizmeti sunan Suudi Arabistan ve Ürdün ortaklığındaki firmanın İstanbul ofisi yetkililerinden Gökhan Taşdelen ise Mekke ve Medine'de bulunan bünyelerindeki 34 otelle şirketlere konaklama imkanı sağladıklarını anlattı.

Taşdelen, etkinliğe katılımlarının temel amacının farklı ülkelerden gelen şirketlere otellerini tanıtmak, sundukları hizmetler hakkında bilgi vermek ve yeni işbirlikleri geliştirmek olduğunu belirtti.

Ekonomik konaklama seçeneği

Hac ile umre şirketlerine otel ve yemek hizmeti sunan Suudi Arabistan merkezli firmanın pazarlama müdürü Ebufiras Selahaddin de Türk hacılara da hizmet verdiklerini dile getirdi.

Selahaddin, 4 ve 5 yıldızlı otellerin yanı sıra ekonomik konaklama seçenekleri sunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Diyanet İşleri BaşkanlığıSuudi ArabistanTurizmGüncelHacSon Dakika

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