Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti

11.04.2026 13:08
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Hüsamettin Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.

Türk hukukçu ve siyasetçi Cindoruk, 1933 yılında İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmesinin ardından avukatlık mesleğini icra etmeye başlayan Cindoruk siyasi kariyerine ilk adımını Demokrat Partide attı.

DYP Genel Başkanlığına 1985'te seçilen Hüsamettin Cindoruk, 1987'de siyasi yasakların kalkmasının ardından genel başkanlığı Süleyman Demirel'e bıraktı. 16 Kasım 1991'de TBMM Başkanı seçilen Cindoruk, 1 Ekim 1995'e kadar TBMM Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün ardından 17 Nisan 1993 ila 16 Mayıs 1993 tarihlerinde vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

Süleyman Demirel cumhurbaşkanı seçilince Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olmasının ardından Cindoruk, Demokrat Türkiye Partisini kurdu.

Parti 1999 genel seçimlerinde barajı aşamayarak Meclis dışında kaldı. Cindoruk, bu seçimin ardından Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığından ayrıldı.

Cindoruk, 16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Demokrat Parti 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 3. turda 559 oy alarak partinin genel başkanlığına seçildi, Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'nin birleşme sürecinde rol aldı.

İki parti 31 Ekim 2009 tarihinde Demokrat Parti çatısı altında bütünleşti ve Hüsamettin Cindoruk da bu bütünleşmenin başındaki isim oldu. Siyasi kariyerini Demokrat Parti Genel Başkanı olarak Ocak 2011'e kadar sürdürdü.

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
