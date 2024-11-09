Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, başkent Sana'nın Es-Sebin ilçesinde En-Nehdeyn ve El-Hafa bölgelerine 3 hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Husiler, cuma günü de ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Husiler: ABD ve İngiltere'den Sana'ya Hava Saldırıları - Son Dakika
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