Husiler, ABD ve İngiltere'yi Kızıldeniz'deki iletişim ağlarında arıza çıkarmakla suçladı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'yi Kızıldeniz'deki uluslararası iletişim ağlarında arızaya neden olmakla suçladı.
Husilere bağlı haber ajansı SABA'da Husilerin sözde Ulaşım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya yer verildi.
Açıklamada, "İngiliz ve ABD donanma gemilerinin Yemen'e yönelik düşmanca eylemleri, Kızıldeniz'deki deniz altı kablolarında arızaya yol açtı. Bu durum uluslararası iletişim güvenliğini ve doğal bilgi akışını tehlikeye attı." ifadeleri kullanıldı.
Bu eylemlerin, dünya çapında bu kablolara bağlı teknik hizmetleri olumsuz etkilediği ve iletişim altyapısına büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'e karşı yürüttükleri savaşta siyonist düşmanın (İsrail) Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım suçunu sürdürmesine hizmet etmek için hukuksuz ve düşmanca yöntemler kullandığı" belirtildi.
ABD ve İngiltere'den Husilerin suçlamalarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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