Husiler: Boğaz Kapatılmadı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Babu'l Mendeb Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Husilerin Sözcüsü Abdusselam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin daha önce Babu'l Mendeb Boğazı'yla ilgili duyurduğu tutumun yalnızca Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasıyla sınırlı olduğunu belirtti.

Abdusselam, Boğaz'ın kapatıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Sözcü Abdusselam, bu adımın Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı abluka ile Yemen halkının güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını güvence altına alacak adil bir çözüm yaklaşımını kabul etmemesine karşılık alındığını öne sürdü.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.