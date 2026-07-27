Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Niğde’de trafikte yaşanan yol verme tartışması şiddete dönüştü. Otomobilinden inen maganda, kargo kamyonetinin içine girerek sürücüyü darbetti. Dehşet anları bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

KAMYONETİN İÇİNE GİRİP SALDIRDI

Öfkesine hakim olamayan otomobil sürücüsü, aracından inerek kargo kamyonetine doğru yöneldi. Kamyonet kapısını açan gözü dönmüş sürücü, direksiyon başındaki kargo çalışanına saldırmaya başladı. Araç içinde gerçekleşen darp anında kargo görevlisi neye uğradığını şaşırırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ve bir motosiklet sürücüsü duruma müdahale etmeye çalıştı.

DEHŞET ANI KASK KAMERASINDA

Şiddet anları, olaya engel olmak için duran bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganın kamyonetin içine girerek sürücüye yumruklar savurduğu ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı. Vatandaşların araya girmesiyle arbede son bulurken, taraflar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

CEZASI ÇOK AĞIR

Trafikte saldırı, kavgalı durum veya yolu kapatmak amacıyla arabadan inmenin cezası 180.000 TL idari para cezası, 60 gün süreyle sürücü belgesine el konulması ve aracın 60 gün trafikten menedilmesidir.