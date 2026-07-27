Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp - Son Dakika
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Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

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Kız isteme töreni öncesinde gelinin kardeşinin kapıyı açmak için tam 50 bin lira alması, dışarıda yağmur altında bekleyen erkek tarafını çileden çıkardı. Damadın annesi ve yakınlarının sert tepkisine aldırmayan kız kardeşin, "Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar" sözleri törene damga vurdu.

Geleneksel kız isteme töreni öncesinde yaşanan "kapı açma bahşişi" pazarlığı, aileler arasında gergin anların yaşanmasına neden oldu. Gelinin kardeşinin kapıyı açmak için 50 bin lira talep edip alması, yağmur altında bekleyen erkek tarafını çileden çıkardı.

50 BİN LİRA TALEP ETTİ 

Kız isteme töreni için gelinin evine gelen erkek tarafı, kapıda beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Adet gereği kapıyı kapatan gelin adayının kız kardeşi, içeri girmek isteyen damat tarafına adeta servet değerinde bir kapı parası tarifesi çıkardı. Kapının açılması için tam 50 bin lira talep eden kız kardeş, istediği miktarı almadan kapıyı açmayacağını belirtti. 

YAĞMUR ALTINDA KALDILAR 

O esnada dışarıda bastıran yağmurun altında sırılsıklam olan damadın annesi ve yakınları, talep edilen rakamın aşırılığına ve yağmurda bekletilmelerine sert tepki gösterdi.

"CAN PARÇAMI VERİYORUM, OLACAK O KADAR!"

Erkek tarafının tepkilerine ve sitemlerine aldırış etmeyen gelinin kız kardeşi ise kendisini savundu. Parayı aldıktan sonra kapıyı açan kardeşin, tepki gösteren aile yakınlarına verdiği yanıt adeta damga vurdu: "Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar!"

Yağmur altında yaşanan tartışmanın ardından içeri giren aileler arasındaki soğuk rüzgarlar eserken, yaşanan gergin anlar sosyal medyada da kısa sürede tartışma konusu oldu.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp - Son Dakika

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    Yorumlar (19)

  • kocakercan39@gmail.com [email protected]:
    Büyük terbiyesizlik ve görmemişlik, ben olsam arkamı dönüp giderdim. 46 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Erkek A Muğruna kendini bu kadar küçük düşürmemeli. Bırak git ya. 26 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Amunda prlantami var bu ne yaa 18 1 Yanıtla
  • Mustafa gültekin Mustafa gültekin:
    E.K.K istemeyin ev de kalsın kızlar :)) 15 0 Yanıtla
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