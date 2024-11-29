Husiler, İsrail'e operasyonlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Husiler, İsrail'e operasyonlarını sürdürüyor

Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarını artırdıklarını ve ticari gemilere el koyduklarını açıkladı.

29.11.2024 01:16
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne desteğin ve İsrail'e yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yaptığı konuşmada, İsrail ve Lübnan arasında yapılan ateşkes sonrasındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi, "Gazze'deki Filistin halkını destekleyen Yemen Cephesi'nin (Husiler) İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla operasyonları devam ediyor." dedi

"Sürekli daha güçlü ve daha büyük şeyler yapmak için çabalıyoruz." diyen Husi, yaptıkları saldırıların İsrail ve ABD üzerinde etkisi olduğunu savundu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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