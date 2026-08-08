Husiler Marib'e Yeniden Saldırdı
Husiler, Yemen'in Marib kentinde sivil ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bölgelere yeniden saldırı başlattı. Saldırının niteliği ve hasarla ilgili ayrıntı verilmedi, ancak son günlerde saldırıların yoğunlaştığı belirtiliyor.
Husilerin, Yemen'in orta kesiminde yer alan ve çok sayıda sivil ile yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Marib kentine yeniden saldırı başlattığı bildirildi.
Yemen'den yayın yapan Saba televizyonunun haberinde, Husilerin Marib kentinde nüfusun yoğun olduğu bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları hedef alan saldırılarını tekrarladığı belirtildi.
Haberde, saldırının niteliği ve yol açtığı hasara ilişkin ise ayrıntı verilmedi.
Yemen'de Husilerin Marib'e yönelik saldırılarının son günlerde yeniden yoğunlaştığı bildiriliyor.
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