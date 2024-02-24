Husiler, Marib-Sana yolunu kullanacakların gözaltına alınmamasını talep ediyor

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Yemen hükümetinin 9 yıldır kapalı olan Marib-Sana yolunu dün kullanıma açmasının ardından bu yolu kullananların gözaltına alınmaması şartını öne sürdü.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yolun kullanımına ilişkin ilk şart olarak Marib-Sana yolunu kullanırken tutuklanan kişilerin özgürlüğüne kavuşturulmasını isteyen Husi, ikinci olarak ise bu yolu kullanacak Yemenlilerin gözaltına alınmaması için anlaşma talep etti.

Husi, Marib-Sana yolunu kullanırken gözaltına alınan Yemenlilerin sayısı ve ne zamandır gözaltında tutulduğuna dair bilgi vermedi.

Konuya ilişkin Yemen hükümetinden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi, 4,3 milyon kişi yerinden edildi.