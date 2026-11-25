Husiler, Ras Tanura rafinerisi ve Kral Abdullah Ekonomi Şehri'ni hedef aldıklarını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusunda Ras Tanura Petrol Rafinerisi ve Riyad'da Kral Abdullah Ekonomi Şehri'ni hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin açıklamasında bu hedeflerin vurulup vurulmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.
Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura Petrol Rafinerisi ile Riyad'daki Kral Abdullah Ekonomi Şehri'ni hedef aldık
Kaynak: AA
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