Husiler Riyad'da havalimanı ve finans merkezini 2 balistik füze ile vurduğunu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husiler Riyad'da havalimanı ve finans merkezini 2 balistik füze ile vurduğunu duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ve finans merkezini 2 balistik füze, Petroline'daki 5 ve 6 numaralı petrol istasyonlarını iki İHA ile vurduklarını duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Maliki ise 2 balistik füze ve 6 İHA'yı imha ettiklerini açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki petrol pompa istasyonu, Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve finans merkezini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezini 2 balistik füze, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı boru hattı üzerindeki 5 ve 6 numaralı petrol pompa istasyonlarını da iki insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan 2 balistik füze ile 6 İHA'yı imha ettiklerini belirtmişti.

Maliki, balistik füzelerin Riyad'ı, İHA'ların ise Mekke, Medine ve Eş-Şarkiyye bölgelerini hedef aldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA
PolitikaFinansEnerjiGüncelRiyadDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Bir küp dolusu altın buldular Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı
Ömer Üründül’den Fenerbahçe için olay kehanet Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
160 soruda sadece 1 yanlışı vardı Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı 160 soruda sadece 1 yanlışı vardı! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı
Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Mardin’deki amatör maçta korkunç olay Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
23:15
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
23:08
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
21:39
Canlı anlatım: Fransa’ya karşı golü bulduk ancak sayılmadı
Canlı anlatım: Fransa'ya karşı golü bulduk ancak sayılmadı
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 00:01:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Husiler Riyad'da havalimanı ve finans merkezini 2 balistik füze ile vurduğunu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android