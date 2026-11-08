Husiler Riyad'daki finans merkezi ve havalimanına saldırı düzenlediklerini duyurdu - Son Dakika
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Husiler Riyad'daki finans merkezi ve havalimanına saldırı düzenlediklerini duyurdu

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Husiler, Riyad'daki finans merkezi ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu. Askeri sözcü Seri, bu bölgelerde hasar meydana geldiğini ileri sürerken Arap Koalisyonu 2 seyir füzesinin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans merkezi ile Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik balistik ve seyir füzeleri ile İHA'ların kullanıldığı "4 nitelikli saldırı" düzenlediklerini ifade etti.

Bu kapsamda ilk saldırıda Riyad'daki finans merkezi ile Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını belirten Seri, her iki bölgede de hasar meydana geldiğini ileri sürdü.

İkinci saldırıda Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan Saudi Aramco'ya ait bir noktayı hedef aldıklarını öne süren Seri, diğer iki saldırıda ise Yemen'in Cevf ve Lahic vilayetlerinde hükümet güçlerini vurduklarını kaydetti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Riyad'daki Saudi Aramco binasına isabet eden şarapneller nedeniyle binada sınırlı hasar oluştuğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Riyad'a ve Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine fırlatılan 2 seyir füzesinin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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