Husiler, Rusya ile Gazze Şeridi ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Husiler, Rusya ile Gazze Şeridi ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri görüştü

Yemen'deki İran destekli Husiler, Rusya ile Gazze Şeridi ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri görüştü. Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, İsrail'in Gazze saldırıları ve Yemen'e yönelik Amerikan-İngiliz saldırılarının durdurulması için yapılması gerekenleri ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, Husilerin Kızıldeniz'deki operasyonları hakkında bilgi verildiği ve bunun uluslararası seyrüseferi tehdit etmediği ifade edildi.

03.07.2024 03:20
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Rusya ile Gazze Şeridi ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri görüştü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile görüşmesinde, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırılarının ve Yemen'e yönelik Amerikan-İngiliz saldırılarının durdurulması için yapılması gerekenleri ele aldıklarını belirtti.

Abdusselam, Bogdanov'a Husilerin "Kızıldeniz'deki operasyonları" hakkında da bilgi verdiğini, bunun uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit veya herhangi birinin hedef alınması anlamına gelmediğini, Filistin halkına destek sağlamak amacıyla ve Yemen'deki ABD ve İngiltere saldırılarına cevap olarak yapıldığını söylediğini aktardı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, Rusya ile Gazze Şeridi ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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