Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde bulunan Şukayk Elektrik Santrali ile Cazan Limanı'nı hedef aldıklarını, saldırının "büyük hasara" yol açtığını öne sürdü.

Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şukayk Elektrik Santrali ile Cazan Limanı'nı hedef alan "nitelikli bir askeri operasyon" gerçekleştirdiklerini belirterek, saldırıların "doğrudan ve isabetli olduğunu, büyük hasara yol açtığını" iddia etti.

Seri, saldırının Suudi Arabistan'ın ülkenin Saada ve El-Muha bölgelerindeki elektrik santrallerini ve ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'nın rıhtımlarından birini hedef almasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Husilerin askeri sözcüsü Seri, Hudeyde Limanı'na veya ülkedeki elektrik santrallerine yönelik yeni bir saldırı olması halinde buna "doğrudan" karşılık vereceklerini, Suudi Arabistan'daki limanları ve elektrik santrallerini hedef alacaklarını vurguladı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'i tehdit eden unsurlarına karşı nitelikli bir operasyon başlattığını ve bu kapsamda Hudeyde Limanı'nı hedef aldıklarını bildirmişti.

Koalisyon, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin imha edildiğini kaydetmişti.

Suudi Arabistan son 24 saatte 78 saldırı düzenledi

Husilerin askeri sözcüsü Seri başka bir açıklamada da Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saat içinde, başkent Sana ile Hudeyde, Taiz, Lahic, Saada, Marib ve Cevf vilayetlerinde sivil yerleşim ve tesisleri hedef alan 78 hava ve füze saldırısı düzenlediğini dile getirdi.

Saldırıların Hamis Muşayt ve Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon savaş uçakları ile Cizan'dan gerçekleştirilen füze saldırılarıyla yapıldığını aktaran Seri, saldırılar sonucunda aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti.

Seri, böylece Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik gerginliği tırmandırmasından bu yana gerçekleştirdiği hava ve füze saldırılarının 5 bin 429'a ulaştığını kaydetti.

Yemen ordusu: Husilere yönelik 854 operasyonda 193 milis etkisiz hale getirildi

Yemen ordusu, ülkenin farklı vilayetlerinde İran destekli Husilere yönelik düzenlediği 854 operasyonda aralarında lider kadrodan isimlerin de bulunduğu 193 Husi milisin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli cephelerde Husilere karşı yürütülen askeri operasyonlardaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Nezili, operasyonların dağılımına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Husilere karşı 31'i hava, 45'i roketatar, 91'i İHA ve 687'si topçu birlikleriyle olmak üzere toplam 854 hava saldırısı ve hedef alma operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 193 milis lideri ile saha unsuru etkisiz hale getirilirken, Husilere ait 81 araç, zırhlı araç ve askeri teçhizat imha edilerek kullanılamaz duruma getirildi."

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.