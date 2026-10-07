Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'e son 24 saatte 156 saldırı düzenlediğini öne sürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve farklı vilayetlere 156 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait "F-15" ve "Typhoon" tipi savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif'teki hava üslerinden kalkarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını iddia etti.

Saldırıların başkent Sana, Taiz, Saada, Cevf, Marib ve Amran vilayetlerinde yoğunlaştığını ifade eden Seri, ayrıca Necran ve Cizan bölgelerinden füze atışları yapıldığını savundu.

Seri, son gerginliğin başlangıcından bu yana Yemen'e düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının bin 798'e ulaştığını öne sürdü.

"Suudi Arabistan destekli güçleri balistik füzelerle hedef aldık"

Seri, Husilerin son 24 saat içinde Suudi Arabistan destekli birliklerin toplandığı alanlara yönelik balistik füzelerle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Babulmendeb'in güneyi, Es-Sukya, Ras el-Ara ve El-Mudariba bölgelerinde tespit edilen 11 toplanma noktasına 11 balistik füze fırlatıldığını ifade eden Seri, saldırılarda aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını, çok sayıda askeri aracın ise imha edildiğini iddia etti.

Öte yandan Seri, Husilerin, Yemen ordusunun "13. Amalika Tugayı"na bağlı bir birliği takibe aldıklarını ve birlik toplandığı sırada balistik füzeyle hedef aldıklarını savundu.

Seri, söz konusu saldırıda 30'dan fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü.

Suudi Arabistan ve Yemen hükümetlerinden Husilerin iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.