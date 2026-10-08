Husiler Suudi petrol tesislerini vurmakla tehdit etti, çalışanlara işe gitmeyin dedi - Son Dakika
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Husiler Suudi petrol tesislerini vurmakla tehdit etti, çalışanlara işe gitmeyin dedi

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Husiler, Suudi petrol tesislerini hedef alacakları tehdidinde bulunarak mühendis ve işçilere işe gitmeyin çağrısı yaptı. Seri, işe gidenlerin hayati tehlikesi olabileceğini söyledi; GACA, dün Abha ve Riyad'daki saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da petrol tesislerini hedef alacakları tehdidinde bulunarak, buralarda çalışan mühendis ve işçilere "iş yerlerine gitmemeleri" çağrısı yaptı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Petrol tesislerinde çalışan mühendis ve işçileri "iş yerlerine gitmemeye" çağıran Seri, "tesisleri hedef alındığı için işe gidenlerin hayati tehlikeleri olabileceğini" ileri sürdü.

Seri ayrıca, Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditlerini yineledi.

İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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