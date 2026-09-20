Husiler, Suudi uçaklarının Taiz, Cuf ve Marib'e 28 saldırı yaptığını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husiler, Suudi uçaklarının Taiz, Cuf ve Marib'e 28 saldırı yaptığını iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarının son 24 saatte Taiz, Cuf ve Marib'e 28 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise saldırıların sonucuna dair bilgi paylaşmazken krizin başından bu yana 760 hava saldırısı yapıldığını öne sürdü.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla, son 24 saatte Taiz, Cuf ve Marib illerine yönelik 28 hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uçakların Taif ve Hamis Muşayt üslerinden havalandığını belirtti.

Seri, son 24 saatte Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarının Taiz, Cuf ve Marib illerine 28 hava saldırısı düzenlediğini savundu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, Yemen'de krizin askeri tırmanışa geçtiği ilk anlardan bu yana savaş uçaklarıyla toplam 760 hava saldırısı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Seri, söz konusu saldırıların sonuçlarına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelMaribYemenDünyaTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Paranın efendisiyim“ deyip kadın muhabirlere saldırdı Şehir eşkıyası tutuklandı "Paranın efendisiyim" deyip kadın muhabirlere saldırdı! Şehir eşkıyası tutuklandı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Eğlence kabusa döndü 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Fidan’dan Riyad’a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok Fidan'dan Riyad'a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok
Manisa’da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
23:10
İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’a indi BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
22:41
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
22:03
Fon soruşturmasında İsviçre’deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
22:01
Beşiktaş, Diyarbakır’da kayıp Süper Lig’in yeni lideri Amedspor
Beşiktaş, Diyarbakır'da kayıp! Süper Lig'in yeni lideri Amedspor
21:07
“Pişman mısınız“ sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan manidar cevap
"Pişman mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 23:17:26. #7.12#
SON DAKİKA: Husiler, Suudi uçaklarının Taiz, Cuf ve Marib'e 28 saldırı yaptığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement