Husiler, Taiz'de Suudi uçaklarının 5 hava saldırısı düzenlediğini iddia ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilere bağlı SABA, Suudi savaş uçaklarının Taiz'de Husilerin kontrolündeki ilçelere 5 hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Ajansa göre saldırıların 2'si El-Muha'ya, 3'ü Hayfan'a yapıldı; saldırıların Suudi uçaklarınca düzenlendiği iddia edildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinin farklı bölgelerine 5 saldırı düzenlediğini ileri sürdü.
Husilere bağlı SABA haber ajansının aktardığına göre, saldırılar Taiz ilinde Husilerin kontrolünde bulunan ilçeleri hedef aldı. Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kentine 2, Hayfan ilçesine ise 3 hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.
Haberde, söz konusu hava saldırılarının Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarınca yapıldığı iddia edildi.
Husilerin, geçen ay ele geçirdikleri El-Muha kenti ve limanını kontrol altına almadan önce haftalar boyunca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı belirtilmişti.
Yemen'deki çatışmalar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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