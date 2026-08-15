Husilerden Suudi Aramco'ya İHA Saldırısı - Son Dakika
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Husilerden Suudi Aramco'ya İHA Saldırısı

Husilerden Suudi Aramco\'ya İHA Saldırısı
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Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki Aramco tesisine İHA ile saldırı düzenledi.

SANA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan devlet petrol şirketi Aramco'ya ait tesise insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husilere ait Saba Haber Ajansı'nın bir askeri kaynağa dayandırdığı cuma günkü haberinde, "Aramco'nun Necran" tesisinin bir İHA ile hedef alındığı ve saldırının "hedefine başarıyla ulaştığı" öne sürüldü.

Kaynak, saldırının, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının, Yemen'in kuzeyindeki Sada vilayetinin hava sahasını "ihlal etmesine" yanıt olarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Suudi Arabistan'a sınır olan vilayet, Husilerin kalesi olarak görülüyor.

Suudi yetkililerden Husilerin iddiasına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, can kaybı ya da maddi hasara dair bir bilgi de paylaşılmadı.

Grup daha önce Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına başka saldırılar düzenlediklerini de iddia etmişti.

Son dönemde Husiler ile Suudi Arabistan arasında gerilim artmış durumda.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilerden Suudi Aramco'ya İHA Saldırısı - Son Dakika

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