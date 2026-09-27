Husilere ait El-Mesira TV, Taiz'deki saldırıda 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü öne sürdü

İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği Yemen'de saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait F-15 tipi savaş uçağının bugün Hamis Muşayt Hava Üssü'nden havalanarak Taiz'e yöneldiğini ve Meviye ilçesindeki pazara 2 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Uçağın Taiz'den ayrıldıktan sonra Cevf vilayetine yöneldiğini ve Hub ile eş-Şaaf ilçelerine de 4 hava saldırısı düzenlediğini aktaran Seri, ardından Hamis Muşayt Hava Üssü'ne döndüğünü kaydetti.

Seri, Taiz'deki saldırılarda yaklaşık 50 kişinin öldüğü veya yaralandığı yönünde ilk bilgilerin bulunduğunu ileri sürdü.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı ise Taiz'in Meviye ilçesindeki çarşıda bulunan dükkanlar ile kentteki radyo binası çevresine düzenlenen hava saldırılarında 5'i çocuk, 7 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı öne sürdü.

"Husilere ait kamp ve araçlar hedef alındı"

Yemen hükümet güçleri ise Taiz'in doğusundaki Meviye ilçesinde Husilere ait bir kamp ve araçların hava saldırılarıyla vurulduğunu duyurdu.

Hükümet güçleri ayrıca Taiz'in doğusu ve güneyindeki bazı Husi mevzilerinin, mühimmat depolarının ve askeri takviye konvoylarının hedef alındığını aktardı.

Hükümete bağlı Amalika Güçleri de Lahic kentindeki Kahbub bölgesinde Husi toplanma alanları ve araçlarının insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalındığını paylaştı.

Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri de Dali vilayetindeki Husi toplanma noktalarına yönelik İHA saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Husilerin bugün düzenlendiğini öne sürdüğü hava saldırılarına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.