Husilere Suçlama: Kahtan İnfaz Edildi - Son Dakika
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Husilere Suçlama: Kahtan İnfaz Edildi

09.07.2026 22:41
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Yemen'de Husiler, alıkoydukları siyasetçi Kahtan'ı infaz etmekle suçlandı, uluslararası soruşturma talep edildi.

Yemen Enformasyon Bakan Vekili Muhammed Kayzan, İran destekli Husileri, ülkenin önemli siyasi oluşumlarından Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan'ı infaz etmekle suçladı.

Enformasyon Bakan Vekili Kayzan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Husiler tarafından uzun yıllardır alıkonulan Kahtan'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

"Husiler, 10 yılı aşkın süredir alıkoydukları Islah Partisi önde gelen siyasetçilerinden Kahtan'ı tasfiye ettiler." ifadelerini kullanan Kayzan, Husilerin gerçeği saklamak için Kahtan'ın bir saldırı sırasında hayatını kaybettiğini öne sürdüklerini belirtti.

Kahtan'ın ölümünden doğrudan Husileri sorumlu tutan Kayzan, "Kahtan'ın öldürülmesinin sorumlusu bunca yıldır onu alıkoyan Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'dir." ifadesini kullandı.

Kayzan, Kahtan'ın ölümü için uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.

Yemen basınında yer alan haberlerde, Husilerin uzun yıllardan beri alıkoydukları Islah Partisi yetkililerinden Kahtan'ın cesedini eksik teslim ettiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Husiler, Yemen hükümeti ile yaptıkları birçok esir takasına rağmen Kahtan'ı serbest bırakmaya yanaşmamışlardı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilere Suçlama: Kahtan İnfaz Edildi - Son Dakika

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