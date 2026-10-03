Husilerin Aden Burayka'da füze ve İHA saldırısında can kaybı olmadı, binalar hasar gördü - Son Dakika
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Husilerin Aden Burayka'da füze ve İHA saldırısında can kaybı olmadı, binalar hasar gördü

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Yemen'de hükümete bağlı SABA TV'ye göre İran destekli Husiler, Aden'in Burayka ilçesinde hayati öneme sahip sivil alanlara füze ve İHA saldırısı düzenledi. Saldırıların büyük bölümü engellenirken can kaybı olmadı, binalar hasar gördü.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in, Aden iline bağlı Burayka ilçesine füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği ve hasarın meydana geldiği bildirildi.

Yemen'de hükümete bağlı SABA TV'nin haberine göre Husiler, Burayka'da önemli sivil noktaları hedef aldı.

Husiler'in Burayka'da "hayati öneme sahip sivil alanları" hedef alan füze ve İHA saldırılarının çoğu önlenirken, can kaybı da yaşanmadı.

Saldırılar nedeniyle binalarda hasar meydana geldi.

Yemen, Husiler'in Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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