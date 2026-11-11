Husilerin ateşlediği iki füzenin Aden'deki koalisyon karargahına düştüğü belirtildi - Son Dakika
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Husilerin ateşlediği iki füzenin Aden'deki koalisyon karargahına düştüğü belirtildi

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Yemen hükümetinden bir kaynağa göre, Husilerin Aden'in batısındaki El-Burayka bölgesindeki koalisyon güçleri karargahına iki balistik füze attığı belirtildi. Saldırıda maddi hasar veya can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken koalisyon ve Husilerden açıklama gelmedi.

Yemen'de İran destekli Husilerin, geçici başkent Aden'deki Yemen hükümetine destek veren koalisyon güçlerinin karargahını iki balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Yemen hükümetinden adının paylaşılmasını istemeyen bir kaynağın Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği bilgiye göre, Husilerin ateşlediği iki balistik füze Aden'in batısındaki El-Burayka bölgesindeki koalisyon güçleri karargahına düştü.

Husilerin iki balistik füzeyle yaptığı saldırı sonrası oluşan maddi hasarın veya can kaybının boyutuna ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan konuya ilişkin koasliyon güçlerinden ve Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler son haftalarda Aden kentini, havaalanını ve bazı hükümet binalarını defalarca hedef almıştı.

Kaynak: AA
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