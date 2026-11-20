Husilerin Sağlık Bakanlığı, Lahic açıklarında botta 19 sivilin öldüğünü bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, Suudi savaş uçaklarının Lahic'in Ras el-Ara bölgesi açıklarında bir botu hedef aldığını, saldırıda 19 sivilin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Lahic vilayeti açıklarında bir botu hedef alan hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Lahic vilayetinin Ras el-Ara bölgesi açıklarında bir botu hedef aldığı belirtildi.
Saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarıldı.
Yemen'deki çatışmalar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?