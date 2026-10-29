Husilerin Suudi Arabistan'a attığı füze, Arap Koalisyonu tarafından imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın doğusuna fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, hava savunma sistemlerinin Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'ne fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü de Doğu Bölgesi ve Necran bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını ve olası tehlikeye karşı uyarı yapıldığını duyurdu.

Müdürlük, daha sonra yaptığı açıklamada, her iki bölgede de tehlikenin sona erdiğini kaydetti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürerken Husiler, Suudi Arabistan topraklarını sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.