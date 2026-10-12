Husilerin Suudi havalimanlarına saldırıları BM Komiseri Türk'ü dehşete düşürdü - Son Dakika
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Husilerin Suudi havalimanlarına saldırıları BM Komiseri Türk'ü dehşete düşürdü

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Husilerin Suudi havalimanlarına saldırılarına dehşete kapıldığını bildirdi. GACA bir haftada 5 havalimanına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin öldüğünü açıklamıştı; Türk ise saldırıların soruşturulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Husilerin başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef alması karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Türk, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Husilerin son birkaç günde Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik, özellikle de dün Riyad'ın ana havalimanına (Kral Halid Uluslararası Havalimanı) düzenlenen, çok sayıda Suudi ile yabancı uyruklu kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan korkunç saldırı dahil, gerçekleştirdiği tekrarlayan saldırılar karşısında dehşete kapıldım." ifadesini kullanan Türk, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaklandığını vurguladı.

Türk, bu saldırıların ve diğer ihlallerin soruşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Bu çatışmanın Yemen ve Suudi Arabistan'daki siviller üzerinde oluşturduğu yıkıcı tablonun, tüm taraflara, çatışmaların devamının sonu görünmeyen daha büyük acılara yol açmaktan başka bir işe yaramayacağını hatırlattığını belirten Türk, şunları kaydetti:

"Uluslararası insancıl hukuk uyarınca tüm taraflar, ayrım gözetme ve orantılılık ilkelerine saygı gösterme yükümlülüğünün yanı sıra sivilleri korumak için sürekli bir özen gösterme yükümlülüğüne de sahiptir. Tarafları gerilimi düşürmeye ve daha büyük bir felaketi önlemeye çağırıyorum."

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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